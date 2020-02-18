وزارة الخارجية بحكومة الوفاق: الخطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي لحظر تدفق الأسلحة إلى ليبيا ستفشل بشكلها الحالي خاصة على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية

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عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:23
|الشروق
|07:48
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:29
|المغرب
|18:55
|العشاء
|20:25
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:23
|الشروق
|07:48
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:29
|المغرب
|18:55
|العشاء
|20:25
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:23
|الشروق
|07:48
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:29
|المغرب
|18:55
|العشاء
|20:25
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:23
|الشروق
|07:48
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:29
|المغرب
|18:55
|العشاء
|20:25
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:23
|الشروق
|07:48
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:29
|المغرب
|18:55
|العشاء
|20:25
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:23
|الشروق
|07:48
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:29
|المغرب
|18:55
|العشاء
|20:25
عاجل
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