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وزارة الخارجية بحكومة الوفاق: الخطة المقترحة من الاتحاد الأوروبي لحظر تدفق الأسلحة إلى ليبيا ستفشل بشكلها الحالي خاصة على الحدود البرية والجوية بالمنطقة الشرقية

عين ليبيا | نُشر الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 21:16
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