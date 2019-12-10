وزارة الخارجية بحكومة الوفاق تنفي سيطرة مجموعة مُؤيدة لحفتر على سفارة ليبيا في القاهرة.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 10 ديسمبر 2019 - 16:08
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