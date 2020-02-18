عاجل

وزارة الخارجية: حكومة الوفاق المعترف بھا دولياً لھا الحق في مواصلة تحالفاتھا العسكریة العلنية مع الحلفاء من خلال القنوات الشرعية

عين ليبيا | نُشر الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 21:18
حجم الخط
طباعة

اقترح تصحيحاً

تعليقات فيسبوك

اقرأ أيضا

عين ليبيا على بريدك الخاص

احصل على النشرة الأسبوعية مباشرة على بريدك الإلكتروني الخاص

Send this to a friend