وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على القيادي في قوات حفتر «محمود الورفلي» لتورطه بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 10 ديسمبر 2019 - 18:53
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