وزارة الدولة لشؤون النازحين تبحث سُبل التعاون مع منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية

التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلالة، الثلاثاء، نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو، ومدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نيلز سكوت، والوفد المرافق له.

وهنأ الوزير خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، الحلو لتوليه منصبه الجديد كرئيس للفريق القطري الإنساني.