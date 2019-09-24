وزارة الدولة لشؤون النازحين تبحث سُبل التعاون مع منسق الشؤون الإنسانية بالبعثة الأممية

التقى وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلالة، الثلاثاء، نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو، ومدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نيلز سكوت، والوفد المرافق له.
وهنأ الوزير خلال اللقاء الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، الحلو لتوليه منصبه الجديد كرئيس للفريق القطري الإنساني.
وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على تعزيز التعاون المشترك في مواجهة الأزمة الإنسانية التي تمر بها ليبيا.
من جانبه ثمن الحلو جهود فريق عمل وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين في التنسيق بين القطاعات الحكومية والشركاء الدوليين لتقديم الخدمات الإنسانية للنازحين بالداخل.
واتفق الحضور على عقد لقاءات دورية لدعم جهود الوزارة واللجنة الوزارية العليا لشؤون النازحين لتوحيد الجهود وتعزيز آليات التنسيق في المستقبل والمساهمة في وضع رؤية مشتركة لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة 2020.
اترك تعليق