وزارة النفط:تراجع أسعار النفط بسبب زيادة المعروض وتباطؤ النمو العالمي

أظهرت بيانات وزارة النفط والغاز اتجاهات أسعار النفط العالمية خلال الأسبوع الممتد من 30 يونيو إلى 4 يوليو، حيث سجلت الأسواق تراجعًا في متوسط أسعار خام برنت، ونفط غرب تكساس، وسلة نفط أوبك، في ظل ضغوط مرتبطة بزيادة المعروض النفطي عالميًا، إلى جانب مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وما يترتب عليه من ضعف في مستويات الطلب على الخام.

وبحسب البيانات، بلغ متوسط سعر سلة نفط أوبك 72.64 دولارًا للبرميل، مع تسجيل أدنى مستوى عند 69.33 دولارًا وأعلى مستوى عند 76.87 دولارًا.

وسجل خام برنت متوسط سعر بلغ 71.89 دولارًا للبرميل، فيما تراوح بين 70.14 دولارًا كأدنى مستوى و73.64 دولارًا كأعلى مستوى خلال الفترة ذاتها.

أما خام غرب تكساس الوسيط فقد بلغ متوسطه 69.32 دولارًا للبرميل، مع تسجيل أدنى مستوى عند 67.04 دولارًا وأعلى مستوى عند 71.60 دولارًا.

وأوضحت التقديرات أن الضغوط التي أثرت على الأسعار تعود بشكل رئيسي إلى زيادة المعروض النفطي في الأسواق العالمية، إضافة إلى المخاوف المرتبطة بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، الأمر الذي انعكس على توقعات الطلب على الخام خلال الفترة محل الرصد.

تشهد أسواق النفط العالمية حالة من التذبذب نتيجة تداخل عوامل العرض والطلب، حيث تؤثر قرارات الإنتاج من الدول المنتجة، إلى جانب مؤشرات النمو الاقتصادي العالمي، بشكل مباشر على حركة الأسعار. وتتابع المؤسسات النفطية، ومنها وزارة النفط والغاز الليبية، هذه التحركات ضمن تقارير دورية تهدف إلى رصد اتجاهات السوق وتقديم قراءة دقيقة للتغيرات السعرية.