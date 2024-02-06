وزارة النفط ومحفظة ليبيا إفريقيا تناقشان الفرص الاستثمارية المتاحة

بحث المهندس محمد إمحمد عون، وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، مع مصطفى أبوفـناس، رئيس محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار و الدكتور الطاهر بالخير رئيس لجنة المستشارين بالمحفظة، نشاط المحفظة في المشاريع الاستثمارية في ليبيا والخارج، وبالأخص المشاريع ذات العلاقة بمجالي النفط والبنية التحتية.

.وذكر المكتب الإعلامي لوزارة النفط أن الوزير عرض فرص الاستثمار في مجال النفط والطاقة، التي يمكن للمحفظة أن تشارك فيها.

وأبـدى أبو فناس استعداد المحفظة للمشاركة الفعلية في هذا المجال، مشيرا إلى أنه بالإمكان التحالف مع هيئات استثمارية أخرى سواء كانت محلية أو دولية.

وفي ختام اللقـــــاء، تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات والاتصالات بين الجانبين لتحديد المشاريع المؤملة التي يمكن للطرفين التعاون فيــها.

حضر اللقاء المستشار الفني لوزير النفط ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط و مدير إدارة الاستثمار في الوزارة.