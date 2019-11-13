وزير التعليم المُكلف يُلغي قرار إيقاف مرتبات العاملين بالوزارة

أعلن عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المكلف الدكتور محمد عماري زايد، خلال لقائه الثلاثاء، وزير المالية فرج بومطاري، ووكيل وزارة التعليم عادل جمعة، إلغاء عدد من القرارات منها إيقاف مرتبات العاملين بالوزارة، وإعفاء موظفين وتكليف بديل عنهم، وإيقاف موظفين وإحالتهم للتحقيق الإداري إلى حين انتهاء الأجهزة الرقابية التحقق من الإجراءات والآثار المترتبة على ذلك.

وتم خلال اللقاء، الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء، التأكيد على تذليل الصعوبات التي تواجه المعلمين حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكلة لهم في أجواء مريحة، والعمل على استئناف العملية التعليمية، بحسب ما أفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.

وتم التأكيد أيضًا على ضرورة التنسيق بين وزارتي التعليم والمالية لتسريع الإجراءات المتعلقة بوزارة التعليم، بشأن توحيد جدول المرتبات للعاملين بالدولة.

هذا وأصدر وزير التعليم المُكلف القرارين رقم 1152 و 1153 لسنة 2019 بشأن إيقاف العمل بقراري وزير التعليم الأسبق عثمان عبد الجليل رقم 114 و 1127 لسنة 2019، والمتعلقة لإيقاف مرتبات عاملين وإعفاء موظفين.