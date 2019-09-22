«وزير التعليم» في ليبيا يعتذر لطالبة عراقية

أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل، القرار رقم 1005 لسنة 2019، بشأن تقرير حكم لطلبة أوائل الشهادة الثانوية.



ويحق بموجب المادة الأولى من القرار، للطلبة غير الليبيين وغير المسلمين المقيمين في ليبيا والدارسين في المدارس الليبية وكذلك ذويالاحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم من الليبيين وغير الليبيين الحصول على إحدى التراتيب الأوائل متى توفرت الشروط اللازمة لذلك.

وطالبت المادة الثانية من القرار، المركز الوطني للامتحانات الرجوع إلى سجلات إدارة الامتحانات سابقًا واستخراج قوائم الناجحين الأوائل منذ بدء العمل بهذا النظام وتحديد المعنيين والإبلاغ في حال عدم حصول أي منهمعلى حقه في ذلك الوقت.

هذا وقدم الوزير عثمان عبد الجليل، اعتذار للطالبة صفاء ثائر حماد حماد، عن عدم إدراج اسمها ضمن قائمة العشر طلاب الأوائل في امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019 بالرغم من أنها فعلاً من العشر الأوائل وذلك لأن جنسيتها غير ليبية.

وأوضح عبد الجليل في رسالة الاعتذار التي وجهها إلى الطالبة، أن السبب في ذلك وجود إجراء تنظيمي سابق يقضي بعدم إدارج الطلبة غير ليبيين وغير المسلمين والمكفوفين في قوائم العشرة الأوائل مما يعد ظلمًا وإجحافًا لا يُقبل في ليبيا الجديدة، بحسب الوزير.

وأفاد وزير التعليم بتصحيح الإجراء وإدراج الطالبة صفاء ضمن العشرة الأوائل لهذا العام كما تستحق.