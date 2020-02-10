وزير التعليم يتفقد موقع التفجير بمدرسة في بلدية الزاوية

الوزارة لن تدخر جهداَ في متابعة هذه الجريمة. [تعليم الوفاق]

تفقد وزير التعليم المُكلف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، الاثنين، موقع الاعتداء الإجرامي الآثم الذي وقع هذا الصباح بتفجير عبوة ناسفة استهدفت التلاميذ الأبرياء وهم يستعدون ليوم دراسي جديد بمدرسة الجيل الصاعد للتعليم الأساسي التابعة لمراقبة التعليم ببلدية الزاوية الغرب، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي للوزارة.

ورافق الوزير في هذه الزيارة وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام المهندس عادل جمعة، وكان في استقباله عميد البلدية ومراقب التعليم بالبلدية.

ووقف الوزير خلال هذه الزيارة الميدانية على مكان وضع العبوة والآثار الناتجة عن التفجير، واستمع من مديرة المدرسة والأجهزة الأمنية المختصة عن تفاصيل الحادثة، والإجراءات الأمنية التي تمت عقب هذا العمل الإرهابي الذي تسبب في إصابة عدد 5 تلاميذ بإصابات متفاوتة، كما أدخل الرعب والفزع في نفوس التلاميذ.

وأصدر الوزير تعليماته الفورية بضرورة متابعة الأحوال الصحية لكل الأطفال المصابين ونقلهم على الفور لتلقي العلاج بأفضل المصحات في طرابلس، وإذا استدعت الضرورة الطبية نقلهم للعلاج بالخارج كما اطمئن الوزير من خلال إدارة المدرسة على أوضاع بقية التلاميذ، وطالب بمنحهم إجازة من الدراسة حتى يوم الأحد القادم، مع اتخاذ المعالجات المناسبة لتقديم الدعم النفسي لهم بعد العودة لمقاعد الدراسة.

ونقل المكتب الإعلامي بوزارة التعليم عن د. عماري زايد قوله، إن الوزارة تُدين بأشد عبارات الإدانة هذا العمل الإجرامي الجبان الذي يأتي بالتناغم مع ما يحدث من عدوان إجرامي واسع على العاصمة، وفق قوله. محتوى ذو صلة الإمارات.. 40 طائرة شحن لدعم حفتر في أقل من شهر وأكد الوزارة لن تدخر جهداَ في متابعة هذه الجريمة التي وصفها بـ”الإرهابية الشنعاء” وتتبع كل خيوطها ومن يقف وراءها حتى ينالوا جزاءهم الذي يستحقون.

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