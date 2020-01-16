وزير الخارجية الألماني: حفتر تعهد بالامتثال لوقف إطلاق النار

عين ليبيا | آخر تحديث: 16 يناير 2020 - 16:57
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن