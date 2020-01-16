وزير الخارجية الألماني: حفتر تعهد بالامتثال لوقف إطلاق النار

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الخميس، 16 يناير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:05
|المغرب
|18:24
|العشاء
|19:54
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:05
|المغرب
|18:24
|العشاء
|19:54
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:05
|المغرب
|18:24
|العشاء
|19:54
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:05
|المغرب
|18:24
|العشاء
|19:54
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:05
|المغرب
|18:24
|العشاء
|19:54
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:41
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:17
|العصر
|16:05
|المغرب
|18:24
|العشاء
|19:54
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