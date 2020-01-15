وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو: كان لدينا أمل ولكن كنا حذرين حيال الاتفاق مع حفتر بالنظر لإخلاله سابقا بالاتفاقات

عين ليبيا | آخر تحديث: 15 يناير 2020 - 21:01
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