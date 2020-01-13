وزير الخارجية الروسي: تم خلال مفاوضات موسكو النظر في وثيقة تعزز الهدنة وحفتر طلب وقتاً إضافياً لدراستها

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 13 يناير 2020 - 17:55
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