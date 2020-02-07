وزير الخارجية المغربي: لا نعترف إلا بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات والأجسام المنبثقة عنه

عين ليبيا | نُشر الجمعة، 7 فبراير 2020 - 19:03
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