وزير الخارجية المغربي: لا نعترف إلا بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات والأجسام المنبثقة عنه

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الجمعة، 07 فبراير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:32
|الشروق
|07:58
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:22
|المغرب
|18:45
|العشاء
|20:15
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:32
|الشروق
|07:58
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:22
|المغرب
|18:45
|العشاء
|20:15
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:32
|الشروق
|07:58
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:22
|المغرب
|18:45
|العشاء
|20:15
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:32
|الشروق
|07:58
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:22
|المغرب
|18:45
|العشاء
|20:15
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:32
|الشروق
|07:58
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:22
|المغرب
|18:45
|العشاء
|20:15
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:32
|الشروق
|07:58
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:22
|المغرب
|18:45
|العشاء
|20:15
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