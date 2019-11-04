وزير الداخلية التركي: سنُعيد عناصر «داعش» إلى بلدانهم حتى لو جُرِدوا من الجنسية

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عن وجود 1200 معتقل من عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في السجون التركية.

وأشار الوزير في تصريح صحفي، الاثنين، خلال مشاركته في افتتاح برنامج تدريب لقوات الشرطة التركية في العاصمة أنقرة، إلى أن بلاده ستُعيد هؤلاء المعتقلين إلى بلدانهم حتى لو أُسقطت الجنسية عنهم.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير التركي، اليوم الاثنين، خلال مشاركته في افتتاح برنامج تدريب لقوات الشرطة التركية في العاصمة أنقرة.

وقال صويلو:

سنرسل عناصر داعش الذين هم في قبضتنا إلى بلدانهم سواء أُسقطت الجنسية عنهم أم لا.

يأتي ذلك في حيين، تستعد فيه أنقرة لإعادة مواطنتين هولنديتين إلى بلدهما، رغم رفض هولندا استلامهما بدعوى انتمائهما لتنظيم داعش.

وأعلن وزير الداخلية التركي، في وقت سابق، أن بلاده ستعيد سجناء تنظيم “داعش” في شمال شرقي سوريا إلى بلدانهم في أوروبا.

وأضاف يقول:

تركيا ليست فندقاً لعناصر داعش من مواطني الدول الأوروبية.

كما قال عن الموقف الأوروبي الذي جعل تركيا تتعامل بمفردها مع مسألة السجناء: