وزير الداخلية فتحي باشاغا: المسؤول على قرار الهجوم على العاصمة لم يعد لديه إلا واحد من خيارين «الاستسلام أو الانتحار»

عين ليبيا | آخر تحديث: 2 يناير 2020 - 19:12
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