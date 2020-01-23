وزير الدفاع التركي: نواصل خدماتنا الاستشارية لأشقائنا الليبيين

بيّن الوزير أن الاتفاقات التي أبرمتها تركيا مع ليبيا متوافقة مع القانون. [الأناضول]

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، عن مواصلة بلاده تقديم الخدمات الاستشارية لأشقائها الليبيين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال زيارة إلى شركة روكيتسان التركية المتخصصة بالصناعات الدفاعية، الخميس.

ونقلت وكالة “الاناضول” للأنباء عن أكار قوله:

لدينا في ليبيا فريق للتدريب والاستشارات يقدم الدعم لأشقائنا الليبيين ونواصل خدماتنا الاستشارية هناك.

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده لديها مع ليبيا ماض يعود إلى 500 عام وصداقة وأخوة وتاريخ وثقافة مشتركة.

وبيّن أن الاتفاقات التي أبرمتها تركيا مع ليبيا متوافقة مع القانون، وأن الأمم المتحدة تعترف بحكومة الوفاق الوطني الليبية.