وزير العدل: نلتزم بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية في سبيل تحقيق الأهداف السامية وإنصاف العدالة وعدم الإفلات من العقاب. عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 12 نوفمبر 2019 - 12:17 حجم الخط طباعة EmailWhatsAppShareTweetShare EmailWhatsAppShareTweetShare اقرأ أيضاالحكم المحلي تبحث أوجه التعاون مع مفوضية شؤون اللاجئينباشاغا يستعرض الوضع الأمني مع رئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلسالسفير الإيطالي لـ«باشاغا»: استهداف مطار معيتيقة بات يُزعجنالإحالة القضية إلى مجلس الأمن.. البعثة الأممية توثق استهداف قوات حفتر لمطار معيتيقة
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