وزير العدل: نلتزم بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية في سبيل تحقيق الأهداف السامية وإنصاف العدالة وعدم الإفلات من العقاب.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 12 نوفمبر 2019 - 12:17
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