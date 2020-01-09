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وزير خارجية ألمانيا يُحذر من أن تُصبح ليبيا «مسرحًا» لحرب بالوكالة

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 9 يناير 2020 - 21:27
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فائز السراج” أعرب عن دعمه لـعملية برلين. [أ ف ب]

دعا وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس”، إلى الاتفاق على هدنة فعالة في ليبيا والبدء سريعًا في عملية سياسية، محذرًا من تحول ليبيا إلى سوريا ثانية، حسب وصفه.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن “ماس” قوله، في تصريحات أدلى بها في بروكسل عقب لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” :

لا يمكن أن تتحول ليبيا الى سورية ثانية،، لذا فإننا بحاجة حاليًا للبدء سريعًا في عملية سياسية وللاتفاق على هدنة فعالة.

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وأوضح أن الوضع في ليبيا خاصة حول العاصمة طرابلس صار أكثر صعوبة، مشدداً على أنه يعتزم الحيلولة دون أن تصبح ليبيا مسرحًا لحرب بالوكالة.

وأضاف وزير خارجية ألمانيا أن رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” أعرب خلال مباحثاتهما عن دعمه لـعملية برلين خاصة وقف إطلاق النار وحظر بيع الأسلحة والعملية السياسية تحت قيادة الأمم المتحدة.

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