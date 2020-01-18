وزير خارجية إيطاليا: يمكن تقييم إنشاء بعثة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا عندما تسمح الظروف بذلك

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 18 يناير 2020 - 10:37
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