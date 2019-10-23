وزير خارجية تونس يستقبل السفير الأمريكي لدى ليبيا

استقبل وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الأربعاء بمقر الوزارة في العاصمة تونس، سفيري الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشار نورلاند، وتونس دونالد بلوم.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أوضحت الوزارة أن مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، مثلت أهم محاور اللقاء.

وجدد الجهيناوي خلال اللقاء، تأكيد حرص بلاده على التواصل مع مختلف الأطراف الليبية لحثهم على إيقاف الاقتتال والعودة إلى المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.

ونبه الوزير التونسي إلى التداعيات المباشرة لتطورات الأوضاع في ليبيا وانعكاساتها السلبية بالغة الخطورة على أمن المنطقة بأسرها واستقرارها.

كما أشار الجهيناوي إلى الاتصالات التي أجراها في هذا الصدد، مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة وخاصة منها الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، لحثها على بذل مزيد من الجهود للتوصل إلى وقف فوري للمواجهات العسكرية ومنع التدخلات الخارجية وإفساح المجال للعودة إلى المسار التفاوضي وفقا لخطة الأمم المتحدة.

وشدّد وزير الشؤون الخارجية التونسي أيضًا على الدور الرئيسي لدول الجوار الليبي وخاصة تونس والجزائر ومصر في المساهمة في كل المبادرات الرامية إلى مساعدة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والتفرع إلى إعادة الإعمار وبناء مؤسسات الدولة، وفق قوله.

من جانبه ثمن السفير الأمريكي لدى ليبيا الجهود التي تبذلها تونس لحلحلة الأوضاع في ليبيا وحرصها على الوقوف على مسافة واحدة من مختلف أطراف النزاع.