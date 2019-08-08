وزير دفاع تونس يترشح رسميُا للانتخابات الرئاسية

تقدم وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، الأربعاء، بالترشح لانتخابات الرئاسة المُبكرة المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر/أيلول المُقبل.

جاء ذلك بعد أن قدم الزبيدي استقالته من منصبه كوزير للدفاع إثر إيداع ملف ترشحه متعهدًا بمواصلة مهامه في تسيير الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد.

ويحظى الزبيدي بدعم عدة شخصيات سياسية وأحزاب ليبرالية، من بينها حزبا نداء تونس وآفاق تونس، وذلك على الرغم من تقدمه بصفته مستقلاً، بحسب مصادر إعلامية.

يشار إلى أن وزير الدفاع التونسي كان قد قرر في أواخر يوليو الماضي الترشح للانتخابات الرئاسية المُبكرة، بعد أن جمع عدد من البرلمانيين توقيعات لتأييد ترشيحه لخوض الانتخابات.

يُذكر أن الزبيدي البالغ من العمر 69 عامًا والمتحدر من مدينة رجيش في محافظة المهدية بالساحل، هو طبيب تقلد مناصب عدة داخل الجامعة والمستشفيات التونسية بين 1982 و1999، وكان سكرتيرا للدولة مكلفا بالبحث العلمي سنة 1999، ووزيرا للصحة إبان حكم بن علي في 2001.

وتم تعيينه لأول مرة وزيرا للدفاع بعد سقوط النظام السابق بين 2011 و2013، قبل أن يعود إلى المنصب نفسه، بعد تعديل وزاري لرئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد في 2017.