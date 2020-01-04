وصول أكثر من 20 قتيلاً و35 جريحا من طلبة الكلية العسكرية بالهضبة لمستشفى الخضراء جراء قصف طيران قوات حفتر

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 4 يناير 2020 - 22:34
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن