وصول أكثر من 20 قتيلاً و35 جريحا من طلبة الكلية العسكرية بالهضبة لمستشفى الخضراء جراء قصف طيران قوات حفتر

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
السبت، 04 يناير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:12
|العصر
|15:55
|المغرب
|18:14
|العشاء
|19:44
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:12
|العصر
|15:55
|المغرب
|18:14
|العشاء
|19:44
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:12
|العصر
|15:55
|المغرب
|18:14
|العشاء
|19:44
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:12
|العصر
|15:55
|المغرب
|18:14
|العشاء
|19:44
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:12
|العصر
|15:55
|المغرب
|18:14
|العشاء
|19:44
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:10
|الظهر
|13:12
|العصر
|15:55
|المغرب
|18:14
|العشاء
|19:44
اترك تعليق