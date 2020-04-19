وفاة مواطن وإنقاذ عائلة من 6 أشخاص جراء سقوط قذائف أطلقتها عناصر حفتر على منطقة بوابة الجبس بطرابلس

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عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:02
|الشروق
|06:32
|الظهر
|13:06
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:41
|العشاء
|21:11
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:02
|الشروق
|06:32
|الظهر
|13:06
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:41
|العشاء
|21:11
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:02
|الشروق
|06:32
|الظهر
|13:06
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:41
|العشاء
|21:11
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:02
|الشروق
|06:32
|الظهر
|13:06
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:41
|العشاء
|21:11
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:02
|الشروق
|06:32
|الظهر
|13:06
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:41
|العشاء
|21:11
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:02
|الشروق
|06:32
|الظهر
|13:06
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:41
|العشاء
|21:11
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