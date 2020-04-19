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وفاة مواطن وإنقاذ عائلة من 6 أشخاص جراء سقوط قذائف أطلقتها عناصر حفتر على منطقة بوابة الجبس بطرابلس

عين ليبيا | نُشر الأحد، 19 أبريل 2020 - 16:47
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