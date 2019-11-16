وفد حكومة «الوفاق» يعقد اجتماعات مع المسؤولين في واشنطن

أجرى الوفد الليبي الذي يزور الولايات المتحدة ممثلا في وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، الجمعة، اجتماعًا مع عضو الكونغرس “تيد دوتش” رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس.

وأعرب “دوتش” خلال اللقاء عن رغبته في الإسهام في حل الأزمة الليبية، واستعرض مبادرته مع عدد من أعضاء مجلس النواب بخصوص مشروع القانون المعروض على مجلس النواب بشأن ليبيا.

كما أبدى عضو الكونغرس اهتمامه بما عرضه الوفد الليبي حول تطورات الوضع الأمني وسُبل استئناف العملية السياسية ووقف إطلاق النار.

هذا وأجرى الوفد الليبي، اجتماعًا أيضًا، مع مساعد مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “فيكتوريا كوتس”.

وتناول الاجتماع تطورات الوضع الأمني والإنساني وكيفية المساعدة على وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية وتوطيد سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية، وأهمية العمل على إعداد خطة أمنية تشمل التعاون في برامج التدريب، بحسب ما أفادت إدارة الإعلام الخارجي.