وفد يهودي أمريكي يزور السعودية

تركزت المفاوضات التي أجراها الوفد على محاربة الإرهاب. [أرشيف/العربية]

أفادت مصادر إعلامية، بقيام وفد يهودي أمريكي، بزيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 25 عاما، إلى المملكة العربية السعودية.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليهودية JTA، الخميس، فإن الوفد الذي ضم مسؤولين من “مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى” الذي يحظى بتأثير ملموس على سياسات الولايات المتحدة زار المملكة الاثنين والثلاثاء الماضيين وعقد اجتماعات مع مسؤولين سعوديين بارزين، وكذلك مع الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وزير العدل السابق محمد العيسى.

وضم الوفد مسؤولين كبارا في التحالف، بمن فيهم مديره التنفيذي، ويليام داروف، ونائبه، مالكولم هوينلين، وعلى الرغم من امتناع عدد من المنظمات المنضوية تحت راية “المؤتمر” عن المشاركة في الزيارة فقد قرر أكبر مكون فيه، “حركة الإصلاح”، الحضور.

وأشارت الوكالة إلى أن المفاوضات التي أجراها الوفد في السعودية تركزت على “محاربة الإرهاب”.

هذا وتعد هذه أول زيارة إلى السعودية بالنسبة لمؤتمر الرؤساء، وكذلك الزيارة الأولى بالنسبة للمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة منذ عام 1994، عندما أرسلت اللجنة اليهودية الأمريكية وفدا إلى المملكة.

وكشفت الوكالة أن “مؤتمر الرؤساء” الذي أُنشئ في خمسينيات القرن الماضي يعيش في السنوات الأخيرة خلافات داخلية ملموسة بشأن موقفه إزاء الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، وكيفية التعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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