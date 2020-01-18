وكيل التعليم يتفقد مشروع استكمال مبنى مراقبة التعليم مصراتة

المشروع سيعالج إحدى المشاكل الحقيقية للمدينة لعدم وجود مبني مؤهل. [تعليم الوفاق]

تفقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق “عادل جمعة”، السبت، رفقة مراقب التعليم ببلدية مصراتة “إسماعيل عبيد” ومدير مكتب شؤون الوزارة “عبدالفتاح الفاضلي” ومدير مكتب المشروعات مصراتة “عبدالواحد شنب” وعدد من مدراء مكاتب المراقبة، سير العمل بمشروع استكمال مبني ديوان مراقبة تعليم مصراتة، والذي تشرف عليه وتنفذه مصلحة المرافق التعليمية.

وأفاد “شنب” خلال الزيارة بأن العمل بدا فعليا في هذا المشروع والذي سيعالج إحدى المشاكل الحقيقية للمدينة لعدم وجود مبني مؤهل لبلدية عدد مدارسها يفوق 200 مؤسسة تعليمية.

كما تقدم مراقب التعليم بالشكر لرئيس المجلس الرئاسي لدعمه لاستكمال عدد من المشاريع التعليمية المتوقفة منذ سنوات، ومن ضمنها مبني مراقبة التعليم والذي من خلاله تتمكن المراقبة ومكاتبها المختلفة من إنجاز أعمالها بالشكل المطلوب، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

