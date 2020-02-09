وكيل التعليم يُتابع استئناف الدراسة ببلدية أبوسليم

تابع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، خلال جولة ميدانية قام بها صباح الأحد، استئناف الدراسة بمختلف المراحل التعليمية وعودة التلاميذ للمقاعد الدراسية بعد توقفها لعدة أسابيع في عدد من المدارس التابعة لمراقبة التعليم ببلدية أبوسليم .

وشملت الجولة التي رافقه فيها عميد البلدية عبد الرحمن الحامدي، وعضو المجلس البلدي مسؤول ملف التعليم محمد عبد الحفيظ، ومراقب التعليم محمود الرايس، ومدير مكتب الثقافة بالبلدية، مدارس (العلاء للتعليم الأساسي – عبدالرحمن بن عوف – النجم الساطع – السلام)، وأطلع الوكيل والوفد المرافق له خلالها على سير الدارسة ووقف عن كثب على واقع سير العملية التعليمية بالمنطقة بعد توقفها لمدة ناهزت الشهرين بسبب العدوان على العاصمة طرابلس.

وأفاد مراقب التعليم محمود الرايس، بأن الدراسة استؤنفت وفق الخطة الموضوعة وفي جميع المدارس بالبلدية باستثناء تلك الواقعة في مناطق الاشتباكات، لافتاً إلى أن كافة المدارس شهدت إقبالا كبيراً من الطلاب والمعلمين في أول يوم لعودة الدراسة فاق ما نسبته 80% من إجمالي الكثافة الطلابية والتربوية بالمدارس.

واطمأن الوكيل خلال الزيارة على استئناف وانتظام الدراسة بالمدارس، والتقى عدد من التلاميذ واستمع لمخاوفهم وملاحظاتهم وحثهم على الجد والاجتهاد في الدراسة والمثابرة عليها حتى يحققوا التفوق والنجاح، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأعرب وكيل وزارة التعليم عن بالغ شكره للجهود المبذولة من المعلمين والمعلمات والقائمين على العملية التعليمية بالمراقبة، وثمن دورهم في عودة الحياة التعليمية بالمنطقة وتفانيهم في أداء رسالتهم التربوية وحرصهم على النهوض بمستوى التحصيل العلمي في ظل الظروف الراهنة.

يُذكر أن الدراسة تم تعليقها في البلدية يوم 19 ديسمبر 2019، وذلك نتيجة لارتفاع حدة الاشتباكات وتزايد سقوف القذائف على المنطقة.