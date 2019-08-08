وكيل الداخلية يبحث سُبل تفعيل مهام المنظومات الأمنية بالمنافذ والمعابر الليبية

ترأس وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني العميد خالد مازن، اجتماعا امنياً موسعًا الخميس، ضم مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ورئيس مكتب الشرطة الدولية “الإنتربول” والمندوب الأمني بسفارة ليبيا في تونس.

واستعرض الوكيل أهمية تأمين المنافذ والمعابر الليبية وتزويدها بكافة السُبل والمستلزمات من أجل أن تؤدي واجبها على أكمل وجه، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للوزارة.



وأكد عميد مازن على ضرورة تفعيل المنظومات الأمنية بكافة المعابر والمنافذ، لأجل تسريع العمل والحفاظ على أمنها وأمن المواطنين في الدخول والخروج، ودعم هذه المكونات بما يضمن تقديم خدمة أمنية متميزة.