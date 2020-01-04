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وكيل الصحة يتفقد الدمار الذي لحق بمركز علاج السكر إثر استهدافه من قِبل عناصر حفتر

عين ليبيا | آخر تحديث: 4 يناير 2020 - 20:43
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تزامنت زيارة الوكيل للمركز مع استمرار القصف. [صحة الوفاق]

قام وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى، بزيارة تفقدية السبت، لمبنى المركز الوطني لعلاج أمراض السكر بمنطقة صلاح الدين في العاصمة طرابلس، بعد قصفه بعدد من القذائف ليل الجمعة/السبت من قِبل عناصر حفتر.

وعلّق الوكيل على استهداف المبنى بقوله:

ما وقفت عليه من مشاهد أثناء زيارتي لمكان القصف وما جرى توثيقه من دمار،، يُثير لدى أي إنسان عاقل أشد درجات الغضب والاشمئزاز لمرتكبي هذه الجريمة البشعة،، خصوصًا أن أحداث كهذه تجري بالقرن الواحد والعشرين وتحت أنظار منظومة عالمية تدّعي حماية المدنيين وحقوق الإنسان.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن الوكيل قوله، خلال زيارته موقع المركز، إن الاستهداف المتكرر للمؤسسات الصحية والمؤسسات الأخرى الخدمية كالمدارس والمطارات يعد فاجعة إنسانية وأخلاقية تتعارض والقيم الإنسانية العالمية، وفق قوله.

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هذا وتزامنت زيارة الوكيل العام للمركز الوطني لعلاج أمراض السكر للوقوف على الخسائر الناتجة عن استهدافه بعدد من القذائف مع استمرار القصف الذي لم يتوقف حتى ساعة متأخرة من نهار اليوم.

يُشار إلى أن قصف مبنى المركز الوطني لعلاج أمراض السكر طال حجرة العناية المركزة المأهولة بالمرضى، ومخازن المستشفى التي تحتوي على مخزون الأنسولين وأدوية مرضى السكر، وكذلك قسم إيواء الرجال، ويقع في محيط المركز مجمع سكني ومعهد صحي تعليمي ومسجد.

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