وكيل صحة الوفاق: الوعود التي أطلقناها للنهوض بخدمات القطاع الصحي لن تكون مجرد شعارات

قال وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى، إن الوعود التي أطلقوها للنهوض بخدمات القطاع الصحي لن تكون مجرد شعارات فهدفهم هو تقديم خدمات جيدة للمواطن أينما كان وحيثما وجد.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم الإعلان عن صدور قرار رفع مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة

ونقلت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، عن الوكيل قوله:

سنتوجه إلى النهوض بقدرات الموارد البشرية العاملة في القطاع.. سنبدأ برفع المرتبات ثم تنفيذ برامج تدريب بالداخل والخارج (قصيرة ومتوسطة وطويل الأمد) وسنستأنف إيفاد الأطباء للدراسة بالخارج.

وأضاف هيثم:

وعدناكم باستئناف مشاريع صيانة توقفت قبل عقود وبتجهيز المستشفيات وباستئناف العطاء العام وقد تحقق كل ذلك.. واليوم نعلن عن صدور القرار رقم 885 لسنة 2019 القاضي برفع مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة الذي جاء نتاجًا لعمل مضني قدمته وزارتا الصحة والمالية والمجلس الرئاسي والنقابة العامة للأطباء.

وأكد وكيل عام وزارة الصحة في كلمته على أن الوزارة ستركز على مراقبة معدلات الأداء والرقابة خصوصًا أن هناك مقابل عمل كافِ للعناصر يلزمهم آداء واجباتهم على أكمل وجه.

وتابع: