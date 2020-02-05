120 مصاباً في انشطار طائرة تركية إلى نصفين

انشطر هيكل الطائرة إلى قسمين واشتعلت فيه النيران بعد خروجها عن المدرج. [رويترز]

ارتفعت حصيلة ضحايا تحطم طائرة تركية في مطار صبيحة بمدينة إسطنبول التركية، إلى 120 مصاباً.

وسقطت طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة تركية خاصة، قادمة من ولاية إزمير، عقب هبوطها بشكل عنيف في المطار، ما أدى لانشطارها إلى نصفين.

يأتي ذلك بعد أن أفاد وزير النقل التركي جاهد توران، في تصريحات أولية إثر الحادث إنه لم يسجل وقوع قتلى أو إصابات بين الركاب.

وأوضح الوزير أن الطائرة كانت تقل 177 راكبا إضافة إلى 6 من أفراد الطاقم.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن السلطات التركية قولها، إن 52 شخصا أصيبوا على متن الطائرة بينهم الطيار ومساعده مشيرة على أنه تم نقلهم إلى المستشفيات، لكن حصيلة رسمية جديدة أوضحت أن 120 شخصا أصيبوا في الحادث.

وانشطر هيكل الطائرة التابعة لشركة “بيغاسوس” الخاصة إلى قسمين واشتعلت فيه النيران بعد خروج الطائرة عن المدرج في مطار صبيحة كوغشن الدولي على الضفة الأسيوية لإسطنبول، كما أظهرت مشاهد بثتها شبكة “سي إن إن تورك”.

وأشارت وسائل الإعلام التركية إلى عدد غير محدد من الجرحى، في حين نفى وزير النقل شهيد ترهان سقوط أي قتيل وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.

وكانت الطائرة قادمة من مدينة أزمير في غرب تركيا ويرجح أنها خرجت عن المدرج بسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل على إسطنبول.

وأظهرت المشاهد التي عرضتها وسائل الإعلام التركية أناسا يحيطون بالطائرة.

وأفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، بأن عناصر الإطفاء أخمدوا الحريق الذي اندلع في الطائرة بعد الحادث.

وتم إغلاق المطار أمام الرحلات وتحويل كل الطائرات إلى مطار إسطنبول الدولي الواقع على الضفة الأوروبية للعاصمة الاقتصادية لتركيا.