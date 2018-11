ووفقاً للمعلومات فقد بدأت منصة الفيديو في إطلاق الأفلام في شهر أكتوبر/تشرين الأول من خلال فئة “المشاهدة المجانية” في قسم الأفلام التابع لها، والذي يمكن من خلاله شراء أو استئجار الأفلام والبرامج التلفزيونية على غرار الطريقة التي يمكن من خلالها استئجار أو شراء المحتوى من iTunes أو Apple Video من آبل.

ويقتصر الاختيار في الوقت الحالي على 100 فيلم، وهو اختيار سيتوسع في النهاية.

وبالرغم من أن القائمة الحالية ليست كبيرة، إلا أن هناك بعض العناوين البارزة التي يمكن مشاهدتها مثل العناوين الكلاسيكية The Terminator و Rocky، بالإضافة إلى عناوين أخرى مثل Zookeeper و Legally Blonde و Agent Cody Banks.

وتأتي هذه الميزة بعد وقت طويل من إعلان روكو Roku أن قسمه السينمائي المجاني المدعوم بالإعلانات المسمى The Roku Channel سوف يكون متاحاً على الويب (كان متوفراً سابقاً فقط لأولئك الذين لديهم تلفزيون أو صندوق Roku)، والذي يتضمن أيضاً عدداً من الأفلام القديمة مثل The Matrix و 50 First Dates. كما أن شركة Walmart لديها مجموعتها الخاصة من الأفلام المجانية على Vudu، في حين أن خدمة البث Tubi لديها مجموعة كبيرة خاصة بها من الأفلام المجانية المدعومة بالإعلانات أيضاً.

ويبدو أن هذه الأفلام متاحة في الوقت الحالي لمستخدمي المنصة في الولايات المتحدة الأميركية فقط، وذلك على الرغم من أن هذه الميزة قد تتوسع إلى مناطق أخرى لاحقاً، ويمكن لمشتركي YouTube Premium الحصول على الأفلام بدون أي فواصل إعلانية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن “يوتيوب” تقول إنها قد تقدم خيارات أخرى لمنتجي الأفلام مثل العروض الدعائية والحصرية من خلال الموقع.

وتتمتع “يوتيوب” بميزة على العديد من المنافسين في مجال الإعلانات الرقمية بسبب قدرتها على استهداف الإعلانات وجميع البيانات من “غوغل”، إلى جانب قاعدة مستخدميها الكبيرة التي تبلغ 1.9 مليار مستخدم نشط شهرياً، مما يساعدها على تقديم منتج إعلاني يشبه التلفزيون مدعوماً بالاستهداف والقياس المتاح عبر الإنترنت فقط.