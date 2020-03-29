24 بلدية من المنطقة الغربية والجنوبية وباطن الجبل تطالب المجلس الرئاسي بإقالة وزير الصحة ووكيله لتقصيرهم في مواجهة وباء ‎كورونا.

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عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:33
|الشروق
|06:59
|الظهر
|13:12
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:26
|العشاء
|20:56
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:33
|الشروق
|06:59
|الظهر
|13:12
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:26
|العشاء
|20:56
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:33
|الشروق
|06:59
|الظهر
|13:12
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:26
|العشاء
|20:56
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:33
|الشروق
|06:59
|الظهر
|13:12
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:26
|العشاء
|20:56
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:33
|الشروق
|06:59
|الظهر
|13:12
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:26
|العشاء
|20:56
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:33
|الشروق
|06:59
|الظهر
|13:12
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:26
|العشاء
|20:56
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