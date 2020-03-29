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24 بلدية من المنطقة الغربية والجنوبية وباطن الجبل تطالب المجلس الرئاسي بإقالة وزير الصحة ووكيله لتقصيرهم في مواجهة وباء ‎كورونا.

عين ليبيا | نُشر الأحد، 29 مارس 2020 - 14:57
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