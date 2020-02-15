منوعات

300 شخص يعتنقون الإسلام جماعياً في إندونيسيا

عين ليبيا | نُشر السبت، 15 فبراير 2020 - 14:48
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منوعات
كانوا يعتنقون معتقد “الإحيائية” في السابق. [الأناضول]

أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، باعتناق 300 شخص الإسلام، الجمعة، في جزيرة سولاوسي الإندونيسية حيث تركوا خلفهم معتقد “الإحيائية”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الأشخاص الـ300 من قبيلة “تاو تاا وانا”، التي يعيش أفرادها في جبال “توكالا” بولاية سولاوسي الوسطى.

وأعلن أفراد القبيلة إسلامهم بشكل جماعي خلال حفل جرى تنظيمه في مسجد “الفرقان” بمنطقة “موروالي الشمالية”.

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وشهد الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم، وتقديم معلومات مختلفة حول الإسلام، للذين دخلوه حديثا.

يُشار إلى أن “الإحيائية” هي الاعتقاد بوجود الأرواح، وأن كل الأشياء في الطبيعة بما فيها الكائنات الحية أو الجماد تمتلك نوعا من الروح، ويعتنق سكان المنطقة هذه المعتقد منذ 8 آلاف سنة.

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