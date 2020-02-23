48 مستوطنا يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك

المستوطنون تجولوا في الباحات بشكل استفزازي قبل مغادرة المكان. [أرشيفية/إنترنت]

اقتحم 48 مستوطنا، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى المبارك، وقاموا بتنفيذ جولات استفزازية في باحاته بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة قولها، إن المستوطنين تجولوا في الباحات بشكل استفزازي انطلاقا من باب المغاربة وصولا إلى باب الرحمة قبل مغادرة المكان.

يُذكر أن أكثر من 34 ألف مستوطن صهيوني اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك خلال العام الماضي، ومنعت الصلاة في المسجد 3 مرات، ومنع الآذان فيه مرة واحدة.

كما تفرض شرطة الاحتلال إجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين من أهل القدس المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل للمسجد الأقصى المبارك.

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