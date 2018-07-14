موندياليات.. أصول لاعبي المنتخب الفرنسي

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أقلام وآراء
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ليبيا.. شخصيات سياسية في الأدوار النهائية - بقلم المهدي عبد اللطيف
يقولون ما أشبه الليل بالبارحة.. وأنا أقول ما أشبه كرة القدم...
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بعض الأمل قاتل - بقلم خالد الناهي
يُحكى أن أمرأة تشكوا الفقر والجوع، كانت تملك عقداً من الذهب، عزيز...
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المعارضة السورية والمنظمة غير الحكومية تجند ممثلين لتصوير المسرحية الكيميائية الجديدة - بقلم مريام الحجاب
انها ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن تحضير الاستفزازات في...
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مواقف دول أفريقية من ثورة التحرير والاستقلال في الجزائر - بقلم د. علي الصلابي
يصادف تاريخ 5 جويلية/ تموز 2018، ذكرى استقلال الجزائر وتحريرها من...
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