عين ليبيا

قررت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الجمعة، سحب وإيقاف 5 مستحضرات دوائية متداولة في السوق المحلي ومراكز توزيع الأدوية؛ بعد سحبها من 22 دولة أوروبية.

وكشفت مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية ناهد المكي، في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على ورود تحذيرات من منظمات رقابية دولية وعلى رأسها الوكالة الأوروبية للأدوية EMA بشأن إيقاف استعمال مستحضرات دوائية تستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم والتوتر الشرياني؛ تحتوي على المادة الفعالة valsartan بسبب احتوائها على شوائب قد تكون مسرطنة، مهيبة المرضى الذين يستخدمون أحد الأصناف الـ5 بضرورة استشارة الطبيب لاستخدام دواء من مصدر مختلف أو علاج بديل وعدم التوقف عن تناول العلاج.

ووجهت “المكي” خطاباً إلى مدراء المستشفيات العامة والمراكز الطبية التخصصية ورئيس لجنة الإدارة بجهاز الإمداد الطبي ونقابة الصيادلة ومدير إدارة الرقابة الدوائية ومدير إدارة القطاع الخاص بالوزارة والشركات المحلية الموردة للأدوية.

توضح فيه وجود منتجات لشركات مصنعة للصنف valsartan هي:

Diostar *Diostar-Plus 80*160/160/25*80/12.5 Newstar Tablets

من إنتاج الشركة الدولية للدواء

Senergy Plus tablet Co-Anginet

من إنتاج الشركة المتحدة لصناعة الأدوية

Diotens tablet 80*160/160/25*80/12.5 mg tablet

من إنتاج الشركة الأردنية لإنتاج الأدوية

Valista 80,160,320 and Co-Valista,80/12.5, 160/12.5 and 320/25

من إنتاج شركة “أكتافيس

Sandoz –Valsartan

وكانت السلطات الدوائية الأوروبية، قد قامت بإجراءات سحب احترازية للمستحضرات العائدة للشركة الصينية في الأسواق الأوروبية في 22 دولة أوروبية وهي: (النمسا وبلجيكا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكندا وكرواتيا وفنلندا وفرنسا والمانيا واليونان وهنجاريا وايرلندا وايطاليا وليتوانيا ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا واسبانيا وبريطانيا والسويد) إضافة إلى سحبها من دولتي البحرين والمغرب.

وجاء في تحذيرات المنظمات الرقابية الدولية أن الشوائب نتجت عن تغيير في طريقة التصنيع من قبل الشركة الصينية ZhejingLtd Pharmaceuticals Huahai التي تزود بعض المصانع وشركات الأدوية على مستوى العالم.