ووفقا لصحيفة “الصن” البريطانية، فإن مسؤولي “فيفا” طالبوا محطات البث التليفزيوني بالحد من تخصيص أوقات بث لفاتنات المونديال، والتركيز بدلا من ذلك على تغطية أحداث المباريات.

وأضافت الصحيفة أن القنوات التليفزيونية الروسية، على وجه الخصوص، التي تنقل مباريات المونديال تواجه اتهامات بتكثيف جرعة البث المخصصة للمشجعات، لاسيما الجميلات منهن.

من جانبه، أوضح فيدريكو أديتشي، أحد مسؤولي الاتحاد الدولي، أن “المصورين يركزون عدسات كاميراتهم على المشجعات الجميلات (…) بالفعل ظهرت بعض الحالات هنا في المونديال، وكانت واضحة تماما”.

ودافع أديتشي عن قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم المعمول بها في هذا الخصوص، وأضاف أن “فيفا حريصة على القضاء على مثل تلك الظواهر السلبية في المباريات”.

وشدد أنه لا يوجد تربص داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم بأحد، قائلا: “سنتخذ إجراء ضد كل الممارسات الخاطئة”.