عشرة مليارات دولار من السعودية إلى جنوب أفريقيا

عين ليبيا

نجح رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، في الحصول على الدعم من المملكة العربية السعودية، تنفيذا لخطته التي تعتمد على جذب مستثمرين متعددي الجنسيات.

ويهدف رامافوسا إلى تأمين استثمار أجنبي يصل إلى 100 مليار دولار، بهدف تعزيز اقتصاد بلاده الذي يعاني مؤخرا.

ووفقا لصحيفة “ذا ساوث أفريكان”، يمكن لرئيس جنوب أفريقيا الشعور بالتفاؤل تجاه تحقيق خطته، عقب التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط.

وكشفت الصحيفة أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تعهد بضخ عشرة مليارات دولار كاستثمار في قطاع الطاقة بجنوب أفريقيا، مع التركيز على إنتاج الطاقة المتجددة.

وتستورد جنوب أفريقيا نحو نصف صادراتها النفطية من السعودية، حيث بلغ حجم التجارة بين البلدين في 2017، نحو 4.5 مليار دولار.

وشهد عهد الرئيس السابق زوما، تراجعا في الاستثمار الأجنبي بسبب غياب الاستقرار الاقتصادي بالبلاد.

وقام زوما بإعادة تشكيل الحكومة مرات عديدة، ما تسبب في تراجع أسعار الصرف، وارتفاع معدلات البطالة وزيادة الفساد.