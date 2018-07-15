بعد عام كامل.. الطائرة الرئاسية تعود إلى الوطن

عين ليبيا
بعد غياب لعام كامل، عادت الطائرة الرئاسية الليبية، إيرباص 340 إلى أرض الوطن، بعدما ظلت محتجزة في فرنسا، بسبب قضايا حول ملكيتها، أثير حولها الكثير من الجدل.
وتعتبر الطائرة الرئاسية “إيرباص 340” من أحدث طائرات النقل في العالم، وأفضلها في القارة الإفريقية، بسبب تصميمها الحديث والمتطور.
تغطية خاصة :
الصحفي اسعد ابوقيلة اصابة عدد من انصار الزعيم معمر القدافي في الاشتباكات العنيفة في جنوب غرب نيكاراغوا وبعضهم لا يزالون محاصرين وأطالب المركز النيكاراغوي لحقوق الإنسان بضرورة حمايتهم وسقوط 20 قتيلاً من القوات الحكومية ومعارضين .
الي الاخوة الكرام في صفحة موقع عين ليبيا تحية طيبة ارجو النشر والتعميم علي نطاق واسع … اليكم اخر الاخبار .
تفاصيل :
قال اسعد امبية ابوقيلة صحفي وكاتب ليبي مستقل مراسل صحيفة صنعاء نيوز ومراسل وكالة سباي سات نيوز ومراسل لعدد من الإذاعات العالمية التي تبث علي الموجات القصيرة والأقمار الصناعية وخاصة عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK القسم العربي في تصريحات صحافية نشرت اليوم السبت 14 / 7 / 2018 نقلآ عن مصادر خاصة وشهود عيان اصابة عدد من انصار الزعيم معمر القدافي في الاشتباكات العنيفة في جنوب غرب دولة نيكاراغوا وحسب المصدر من المرجح ان تكون تلك الاصابات عشوائية وغير مقصودة وللعلم يوجد عدد كبير من انصار الزعيم والقائد معمر القدافي في دولة نيكاراغوا وهم من المهجرين من ليبيا منذ سنة 2011 وبعضهم لا يزالون محاصرين في بعض المدن وللعلم ايضا يوجد عدد كبير من الجاليات العربية في دولة نيكاراغوا وخاصة من دولة ليبيا و فلسطين والعراق وسوريا
ونقل الصحفي الليبي المستقل اسعد امبية ابوقيلة لقد قمت بتوجيه رسائل عاجلة عبر وسائل الاعلام وخاصة صحيفة صنعاء نيوز ووكالة سباي سات نيوز اطالب فيها المركز النيكاراغوي لحقوق الإنسان بضرورة التحرك لحماية الجالية العربية وخاصة المهجرين من انصار الزعيم والقائد معمر القدافي ونقلهم الي جهة اكثر أمنا في نيكاراغوا كما نحمل المسئولية القانونية الي القوات الحكومية والمعارضين ونطالبهم باحترام حقوق الانسان وخاصة اللاجئين في سياق متصل و للعلم وحسب وسائل اعلام عالمية ومحلية سقط اكثر من 20 قتيل على الأقل جنوب غربي نيكاراغوا، خلال اشتباكات بين القوات الحكومية ومعارضين للرئيس دانيال أورتيغا بسبب تقديم موعد الانتخابات في دولة نيكاراغوا وتشهد البلاد حملة واسعة من الاعتقالات والفوضي العارمة وختم اسعد ابوقيلة بقوله بعد الحرب العالمية التي قادها حلف الناتو الاستعماري لاسقاط نظام الزعيم والقائد معمر القذافي هناك مليون ونصف المليون مواطن ليبي الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله من بينهم اسرة الزعيم معمر القذافي و من المهجرين منهم 700 ألف يعيشون في مصر و400 ألف في تونس ونحو 50 ألفا في الجزائر و50 ألفا في دول قارة أميركا الوسطي وخاصة جمهورية نيكاراغوا و هي أكبر دول أمريكا الوسطى .
اسعد امبية ابوقيلة
صحفي وكاتب ليبي مستقل
بقلم ( اسعد امبية ابوقيلة صحفي وكاتب ليبي مستقل )
الصحفي اسعد ابوقيلة اصابة عدد من انصار الزعيم معمر القدافي في الاشتباكات العنيفة في جنوب غرب نيكاراغوا وبعضهم لا يزالون محاصرين وأطالب المركز النيكاراغوي لحقوق الإنسان بضرورة حمايتهم وسقوط 20 قتيلاً من القوات الحكومية ومعارضين
موقع ( وكالة سباي سات نيوز الاردن )
لقراءة تفاصيل الخبر اضغط علي الرابط الاسفل لقراءة تفاصيل الخبر اضغط علي الرابط الاسفل ولقراءة مئات التعليقات
http://spysat.news/news-199484.htm#.W0pkD50aa1s
هل ترغب بالتعليق؟