بعد عام كامل.. الطائرة الرئاسية تعود إلى الوطن

عين ليبيا

بعد غياب لعام كامل، عادت الطائرة الرئاسية الليبية، إيرباص 340 إلى أرض الوطن، بعدما ظلت محتجزة في فرنسا، بسبب قضايا حول ملكيتها، أثير حولها الكثير من الجدل.

وتعتبر الطائرة الرئاسية “إيرباص 340” من أحدث طائرات النقل في العالم، وأفضلها في القارة الإفريقية، بسبب تصميمها الحديث والمتطور.