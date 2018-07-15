«معيتيق» يتفقد سير الامتحانات الثانوية

عين ليبيا

قام النائب بالمجلس الرئاسي “أحمد عمر معيتيق”، بجولة تفقدية للاطلاع على سير امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام، وذلك رفقة رئيس اللجنة الوزارية المشكلة للإشراف على الامتحانات الدكتور “عثمان عبدالجليل”، وزير التعليم، ووزير الحكم المحلي “بداد قنصو”، ووزير الداخلية العميد “عبدالسلام عاشور”، ورئيس اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات الدكتور “عادل جمعة” وكيل الوزارة، وعميدي بلديتي طرابلس وسوق الجمعة.

وأشاد “معيتيق” بالجهود التي بذلت لضمان نجاح هذا المشروع الوطني الذي بدأ كمقترح لينفذ اليوم على أرض الواقع بفضل عزيمة المخلصين للوطن من أجل تقييم الطلبة بطريقة صحيحة للرفع من مستوى التعليم في ليبيا والذي سنجني ثماره خلال السنوات القادمة بتخريج أناس أكفاء يسهمون في التنمية والبناء.