العامة للثقافة تنعي الكاتب والمُؤرخ «أحمد لامة»

عين ليبيا

تنعى الهيئة العامة للثقافة ببالغ الحزن والأسى، الكاتب والمؤرخ الأستاذ أحمد لامة، الذي وافاه الأجل المحتوم يوم السبت 14 يونيو2018، في مدينة سرت، إثر مرض عضال.

في رصيد الفقيد العديد من الكتب منها كتاب عن مدينته سرت “مختصر تاريخ سرت”، وقدم الفقيد الكثير في مسيرة حياته، وحرك المشهد الثقافي في مدينة سرت من خلال الندوات والمحاضرات، وكان مؤازرا لنشاطات مكتب الثقافة سرت.

وتتقدم الهيئة العامة للثقافة، بأحر التعازي والمواساة إلى أسرته وذويه وللوسط الثقافي الليبي راجية لهم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه، وإنا لله و إنا إليه راجعون.