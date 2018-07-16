«جلاله» يلتقي مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

التقى وزير شؤون النازحين والمهجرين “يوسف جلاله” اليوم الأحد مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والوفد المرافق له، لبحث أليات التعاون في تحديث التقارير بخصوص تعداد النازحين وآلية التسجيل وتطويرها مع المؤسسات الحكومية.

واستعرض اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بحضور مدير مكتب الهيئة الليبية للإغاثة فرع طرابلس، أنشطة المفوضية في ليبيا بشأن الدعم الإنساني للنازحين بالداخل والمناطق العائدين منها مؤخرا، إضافة إلى المساهمة في دعم تهيئة الخدمات الأساسية لمناطق العودة، وخاصة مدينة تاورغاء والتقييم الميداني لبناء مشاريع دعم تتناسب مع أولويات وزارة الدولة.

واشاد “جلاله” بجهود المفوضية في توفير الدعم الإنساني للنازحين والعائدين، والعمل من خلال مؤسسات الدولة المعنية كالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية التابعة لرئاسة الوزراء، مؤكداً على أنه سيكون هناك مزيد من التنسيق في الفترة القادمة على صعيد التقارير المعنية بالبيانات عن النازحين وآليات التسجيل للعائدين بشكل منسق مع كافة المؤسسات الوطنية.

يذكر أن وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين وبالتنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء مصراتة، ستعمل على تهيئة الظروف المناسبة للقيام بزيارة ميدانية لمدينة تاورغاء للوقوف على الاحتياجات وتقييم حالة الخدمات الأساسية لتهيئتها بالشراكة مع باقي الوكالات والمنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين.