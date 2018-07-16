«عماري» يبحث مع سفير تركيا لدى ليبيا ملف الجرحى وعودة الخطوط التركية

بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الدكتور “محمد عماري زايد”، ظهر اليوم الأحد مع سفير دولة تركيا لدى ليبيا “محمد دوغان”، ملف الجرحى الليبيين في تركيا وكيفية تدليل العراقيل التي تواجههم، وعودة الخطوط التركية، واستئناف عمل الشركات المنفذة للمشاريع المتوقفة.

وقدم “عماري” تهانيه بفوز الرئيس “رجب طيب أردوغان”، في الانتخابات الرئاسية للجمهورية التركية وانتقال تركيا للنظام الرئاسي، وأكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط ليبيا وتركيا معبراً عن تقديره لدعم تركيا مسار التوافق في ليبيا، وتطلعها لتطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

فيما جدد السفير”محمد دوغان”، استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني وجهودها لتحقيق الاستقرار في ليبيا، كما تناول اللقاء الذي عقد بديوان المواضيع ذات الشأن السياسي والأمني والاقتصادي.