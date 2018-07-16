عدسة مكتب الإعلام الأمني توثق سير العمل داخل مصانع «اللوحات المعدنية»

عين ليبيا

قام فريق من مكتب الإعلام الأمني بإدارة العلاقات والتعاون صباح اليوم الأحد بجولة إعلامية لمتابعة سير العمل داخل مصانع اللوحات المعدنية وتقديم خدماتهم للمواطنين.

ويذكر بأنه تم توفير المادة الخام الخاصة باللوحات المعدنية من قبل الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية خلال الفترة القريبة الماضة للمصانع التابعة لصندوق الرعاية الإجتماعية وبسعر 20 دينار للوحتين بناء على قرار وزير الداخلية القاضي بتخفيض سعر اللوحات بدل السعر السابق 24 دينار للوحتين.

والجدير بالذكر بأن مصانع اللوحات كانت متوقفة خلال الفترة الماضية عن العمل نتيجة نقص في المادة الخام اللازمة لصناعة هذه اللوحات مما أرهق كاهل المواطن للحصول عليها.