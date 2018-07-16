تواصل امتحانات الشهادة ببريطانيا وإيرلندا

في أجواء يسودها النظام والالتزام والرتابة يواصل اليوم طلبة وطالبات الشهادة الثانوية ببريطانيا وإيرلندا الامتحانات النهائية لهذا العام، في أربع مراكز امتحانية يمتحن أمامها 225 طالب وطالبة قادمين من 21 مدرسة.

وتقوم اللجان الامتحانية بالتهيئة والإشراف على تجمع الطلبة وإتمام إجراءات التسجيل والثوتيق، ومتابعة أداء الامتحانات والمراقبة، وتهيئة كافة الخدمات الممكنة لضمان سير الامتحانات على أفضل مايرام، ومن تم إعداد التقرير اليومي المرسل إلى اللجنة العليا للامتحانات بطرابلس.

هذا، وقد أعرب عديد الطلبة والطالبات عن بالغ امتنانهم وتقديرهم لجهود الوزارة الرامية إلى إتاحة الظروف المثلى لأداء الامتحانات في الداخل والخارج، وتأكيد فرص الكفاءة والتميز لمختلف الطلبة الممتحنين.