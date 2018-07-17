رئيس الهيئة العامة للثاقفة يُؤكد على ضرورة استكمال المشاريع المتوقفة

عين ليبيا

أكد رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، على ضرورة استكمال المشاريع المتوقفة، وتفعيل دور المكاتب الثقافية ، مشيرًا إلى ضرورة توفير مقار للمكاتب الثقافية التي لا تتوفر على مقر، وأكد على أهمية دور المكاتب الثقافية للنهوض بالثقافة، جاء ذلك خلال اجتماع رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، صباح اليوم الأحد 15 يونيو2018، مع عدد من مدراء المكاتب الثقافية بالبلديات، بحضور نوري المعداني مدير إدارة التخطيط والمشروعات.

وفي الاجتماع، الذي عقد بديوان الهيئة العامة للثقافة، نوقش عدد من المواضيع التي تخص الشأن الثقافي، كالبنية الثقافية، وميزانية المكاتب، ومعوقات ومشاكل التي تواجه عمل المكاتب الثقافية، وقد تحدث مدراء المكاتب الثقافية عما يعترضهم من مشاكل، وكيفية السبل لتجاوزها، لتحقيق أهداف المشروع الثقافي.

وفي نهاية الاجتماع أوضح رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة السيد أونيس إن المقترحات المقدمة في الاجتماع سيتم إحالتها للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وأكد على إن الهيئة العامة للثقافة تسعى للنهوض بالعمل الثقافي في كافة ربوع ليبيا.