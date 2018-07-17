زليتن.. انطلاق الدورة الثانية في «استراتجيات اللغة الإنجليزية»

عين ليبيا

انطلقت صباح الأحد 15 . 7 . 2018 الدورة الثانية في استراتجيات اللغة الإنجليزية لمعلمي التعليم الاساسي بمختلف مكاتب الخدمات التعليمية بزليتن والتي يشرف عليها مكتب التدريب وتطوير التعليم زليتن في عدد من المقار التدريبية للدورة وقد كانت البداية بفضل الله تعالى مبهجة جدا ومشجعة جدا بسبب الحضور اللافت للسادة المعلمين والمعلمات المستهدفين بالدورة.

والمقار التي انطلقت بها الدورات هي:

مدرسة الخنساء والمدرب يوسف جمجوم.

مدرسة الانتصار والمدرب مصطفى قدورة.

مدرسة اليقظة والمدرب نجيب مومن.

مدرسة حسان بن ثابت والمدرب أحمد الـشهب.

مدرسة عبد الله بن مسعود والمدرب محمد العاتي.

وكل الشكر والتقدير للجنود المجهولين من موظفي وموظفات مكتب تدريب وتطوير التعليم زليتن وإلى المدربين وكل الأخوة والأخوات المستهدفين بهذه الدورة.