مهرجان «التعدد الثقافي» في جمهورية مالطا

عين ليبيا

بدعوة من المجلس المحلي بمنطقة تاشبيش بجمهورية مالطا، شارك المركز الثقافي الليبي بجمهورية مالطا، في مهرجان بلدية تاشبيش متعدد الثقافات، يوم السبت 14 يوليو 2018.

وأقام المركز الثقافي الليبي يوم الثقافة الليبية ضمن المهرجان تضمن معرضا للتعريف بالتراث والثقافة الليبية وذلك من خلال ركن الملابس الليبية التقليدية، ومعرض فني، إضافة إلى توزيع المطويات والصور التي تعكس الثقافة والتاريخ الليبي، إلى جانب تقديم التمور والحلويات الليبية والشاي الليبي للزائرين .

وعن مشاركة المركز الثقافي، قال الملحق الثقافي الليبي بجمهورية مالطا السيد هيثم عبد العظيم العائب، أن المركز الثقافي يسعى دائماً لتفعيل النشاط الثقافي، وانه قد أعد برنامج للمشاركة في هذا المهرجان للثقافات المتعددة، يهدف إلى إبراز التراث الثقافي الليبي ودوره الأصيل في بناء القيم الإنسانية والاعتزاز بماضينا، ويشارك في المهرجان العديد من الدول.

وقد زار الجناح الليبي رئيسة جمهورية مالطا ماري لويز، و عميد بلدية تاشبيش، وبعض المسؤولين المالطيين، وأوضح هيثم الملحق الثقافي أن الجناح الليبي اشتمل على الأزياء التقليدية الليبية وبعض المقتنيات الفلكلورية الموسيقية التي تعكس التراث الليبي والصور الفوتوغرافية ومعرض تشكيلي، وعرض غنائي من تراث ليبيا، وقد ساهمت في ترسيخ الأهداف المرجوة من المشاركة.